„Svarīgākais pašapziņas stimuls ik vienam cilvēkam ir cieņa un apbrīna, kuru piedāvā kaimiņi“, rakstīja Torsteins Veblens jau 1899. gadā (Bezdarbīgās šķiras teorija, The theory of the leisure class). Viņš pirmais skaidri un gaiši pamatoja mūsu vajadzību iepirkties mantas un lietas. Proti - iepirkšanās nav nepieciešamību apmierināšana. Nē, tā ir vēlme padižoties ar savām iespējām apkārtējiem.