Mākslinieka atbildība politikā

Kopš 2022. gada 24. februāra dzīvojam pasaulē, kur robežas kā naži pārcērt sadarbības, draudzības un ģimenes. Krievijas centieni iznīcināt Ukrainas suverenitāti ir sāpīgs atgādinājums, ka robežas ir pavisam reālas, un tās rodas dažādu kultūru saskarsmes rezultātā, mēģinot izdzīvot. Flauerss, tāpat kā daudzi rietumnieki, turpina naivi dzīvot postmodernā utopijā, kur neuzskatīt robežu par eksistenciālas izdzīvošanas garantu ir iespējams. Diemžēl, gan Baltijas valstis, gan Ukraina un Gruzija vairs ne var atļauties būt tik naivas. Krievija ir veikli izmantojusi šo naratīvu, konstruējot «Krievu pasaules» konceptu. Krievijas tautietis, tātad, ir garīga kategorija, kas nav piesieta konkrētai teritorijai – un tāpēc krievu pasaule ir visur, kur to aiznes tautieši. Protams, es nesagaidu, ka katrs mākslinieks iedziļināsies Krievijas veidotās ārpolitikas fantastiskajos fundamentos. Tomēr iebrukums Ukrainā, šķiet, ir pietiekams iemesls ikvienam, lai apšaubītu savas zināšanas. Vai ne? Bet grupa the Killers savā lakoniskajā atvainošanās ziņā «X» izvairījās no jebkādiem izteikumiem par politiku vai karu, saglabājot to pašu apolitisko, aklo toni, kurus sākotnēji Flauersa izteikumi. Tas nav ne labi, ne slikti. Grupas PR speciālisti nākotnē, iespējams, aicinās Flauersu būt uzmanīgākam ar izteicieniem, lai the Killers nezaudētu iespējas koncertēt arī Krievijā.