KLIK no Indonēzijas ⟩ Kas ir basketbola tiesnešu darba neredzamā daļa? Priekškaru paver Mārtiņš Kozlovskis

Tātad, noskatīto spēļu skaits ir atkarīgs tikai no tevis. Nav tā, ka tev atsūta "paciņu" ar, piemēram, septiņām Kanādas spēlēm un tev ar to jāstrādā?

Jā, tā nav. Viss ir tikai no mums pašiem atkarīgs.

Droši vien ir daudz būtisku atšķirību starp video un laukuma tiesneša darbu. Protams, pamata atšķirība ir skaidra - viens sēž pie ekrāna, kamēr pārējie ir laukumā. Bet, kā atšķiras pieeja spēlei no abu šo lomu skata punkta?

Nosauksim to par ceturto, nevis video tiesnesi. Es esmu pie ekrāna un es redzu visu, kas notiek. Ja es varu kādā veidā palīdzēt, tad es to daru. Man ir jābūt gatavam jebkurā brīdī, ja kādam no pārējiem tiesnešiem ir trauma. Pat ceturtās ceturtdaļas pēdējā minūtē pie neizšķirta rezultāta.