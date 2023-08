“Gribēju būt mīlēta, bet tiku pazemota, izmantota, sista.” Kāpēc piecdesmitgadīgā politiķe uzķērās jeb izglītotās, bagātās arī raud

Šis varētu būt stāsts par skaistu, izglītotu sievieti ar labu karjeru, kurai atliek laiks labdarībai un vaļaspriekiem, kuras dārzā rozes zied līdz vēlam rudenim, - vienu no tām, kurām viss iet no rokas. Tomēr šis būs stāsts par emocionālu un vēlāk - arī fizisku vardarbību. Par to, ka ne zinātniskie grādi un diplomi, ne materiālā stabilitāte, ne dzīves pieredze nav vairogs, kas pasargā no iekļūšanas vardarbīgās attiecībās. “Man kauns, ka ļāvu sev to nodarīt trīs gadu garumā,” saka Ginta*. “Sievietes, neklusējiet!” Viņa grib atklāt savu rūgto pieredzi - ne tik daudz sevis, kā citu sieviešu dēļ - kurām, tāpat kā viņai, sāp un ir kauns.