Skudras saldējumā, sautēta čūska vai zebras steiks? Pieredzē dalās restorānu apskatnieki “RESTÓDES”

Valdis: Mani iepriekšējie darbi bija saistīti ar modes sfēru, tāpēc šiem aspektiem pievēršu īpašu uzmanību. To visu var redzēt – vai tas vienkārši ir kaut kāds balts krekls un melnas bikses... Katrai niansei ir nozīme. Tas atšķir to labo vietu no ne tik labas vietas. Kad tu redzi, ka tas viesmīlis ir netīrā baltā kreklā, no cita kolēģa paņēmis bikses, atlocījis bezmaz līdz ceļgaliem, – tas koptēls ir nesmuks. Bieži vien ir vilšanās, ka tādos kopumā labos restorānos par viesmīļiem nav padomāts. Reizēm tas izskatās šausmīgi.