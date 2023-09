Privātais pavārs, apsargi ar automātiem un dimanti: "100. debijas" vētrainie panākumi

Ir 90. gadu vidus. Divi puiši, kuri no dīdžejiem kļuvuši par vienu no pieprasītākajām eirodeju mūzikas grupām, pieaicina dejotājus un apbraukā visu valsti, pulcējot klausītāju tūkstošus. Viņiem ir savs pavārs un mobilā virtuve, viņu dziesmas skan radio, bildes rotā žurnālu vākus un meitenes teju vai jūk prātā. Nē, nav runa par "Backstreet Boys", "Take That" vai "NSYNC"; runa ir par mūsu pašu "100. debiju", kuru var uzskatīt par šī žanra pamatlicējiem Latvijā.