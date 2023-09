Lūsis komentē ⟩ Jaunās valdības veidošanas bērnudārzs

Lūk, piemēram, ir fakts, ka iepriekšējais premjers atkāpās no amata tāpēc, ka Nacionālā apvienība (NA) un Apvienotais saraksts (AS) atteicās paplašināt koalīciju. Un šobrīd ir absolūti nebūtiski, vai Jaunajai Vienotībai (JV) bija vai nebija kaut kāda vienošanās ar Zaļo un zemnieku savienību (ZZS) un Progresīvajiem (PRO), – esošā valdība izjuka tāpēc, ka NA un AS atteicās paplašināt koalīciju.