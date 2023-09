Pelnrušķītes stāsts! Pasaules jaunākā valsts Dienvidsudāna bez basketbola infrastruktūras ceļos uz Parīzi

Teju septiņi no desmit gadiem (2013–2020) jaunās valsts vēsturē pagāja pilsoņu kara zīmē. Tagad ir cerības uz stabilāku dzīvi, nākamgad paredzētas pirmās neatkarīgās vēlēšanas. 98 procentus no valsts budžeta ieņēmumiem veido ienākumi no naftas.

Dienvidi no Sudānas vēlējās atdalīties un kļūt neatkarīgi vairākus gadu desmitus. Cīņas risinājās no 1983. līdz 2005. gadam. Iemesls nav tālu jāmeklē, jo trīs ceturtdaļas no Sudānas naftas atradnēm atrodas tagadējā Dienvidsudānas teritorijā, kas šobrīd ir trešā lielākā naftas ieguvēja Subsahāras Āfrikā. Neskatoties uz to, tā ir viena no nabadzīgākajām valstīm pasaulē.