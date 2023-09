EKSKLUZĪVI KLIK ⟩ Aktieris un režisors Džons Malkovičs: “Dzīve ir ārkārtīgi dārga prece”

Katram no Mercu un Jakoboviču ģimenes locekļiem ir savs skatpunkts uz apkārt notiekošo. Piemēram, vecmamma Emīlija baidās no tā, ka [ģimenes lokā] izzudīs ebreju likumu un tradīciju ievērošana. Viņas dēls Hermanis un meita Eva nepraktizē šo ebreju dzīvesveidu per se, turklāt Hermanis ir konvertējies katolicismā. Viņš ir pārliecināts, ka visas ģimenes nākotne ir cieši saistīta – un tādējādi atkarīga no tā, ka viņi ir vīnieši. Austrieši; austriešu ebreji. Hermanim ir ļoti būtiski, ka Vīnē viņi tiek pieņemti un novērtēti. Viņā mājo zināma paļaušanās uz to, ka, neskatoties uz dažādām ziņām par notikumiem pasaulē, lietas tomēr virzīsies uz labo pusi. Jā, pāris gadu griezumā viss patiešām risinājās šādā virzienā, bet šo periodu mēs iestudējumā neparādām.