Kā tev klājas, Uvi? Balinskis iejūtas Floridas saulē

"Tas jau notika pašā pagājušās sezonas ievadā. Laikam oktobrī vai novembrī. Vienkārši saņēmu ziņu no aģenta, ka ir interese no Floridas. Tad arī Floridas komandas pārstāvji sazinājās ar mani, iedeva čehu aģentu kontaktus. Teica, ka cilvēki paskatīsies klātienē sākumā vienu spēli, tad otru. Decembrī Latvijas izlase piedalījās turnīrā Bratislavā. Uz to speciāli atbrauca skauti no Amerikas paskatīties. Arvien biežāk un biežāk brauca skatīties manas spēles. Februāra beigās man bija saruna "Zoom" ar "Panthers" galveno treneri un ģenerālmenedžeri. Visu sezonu bija interese no Floridas. Pēc sapulces tiešsaistē jau varēja saprast, ka viņi...