Teju 100 kilometrus no Rīgas Kurzemes austrumos atrodas Kandava, kur jau otro vasaru pēc kārtas norisinās daudzsēriju filmas "Nelūgtie viesi" uzņemšana. TVNET GRUPAI bija iespēja pievienoties vienā no filmēšanas dienām, lai gūtu priekšstatu par to, kā noris filmēšanas process, aprunātos ar aktieriem un vienu no galvenajiem projekta stūrmaņiem - producenti Leldi Kovaļovu.