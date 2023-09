Slovākiju atkal varētu vadīt prokrieviskie politiķi, kuri vēlas apturēt atbalstu Ukrainai

Par spīti tam, ka Slovākija ir viena no Ukrainas kaimiņvalstīm, tā, līdzīgi kā Ungārija, ir viena no vietām, kur Krievijas propaganda izplatās pat ļoti veikli. Kā jūnijā notikušajā konferencē “Riga Stratcom Dialogue 2023” stāstīja Slovākijas Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Marjans Majers, aptuveni katrs otrais Slovākijas iedzīvotājs neuzskata Krieviju par galveno vaininieci kara izraisīšanā Ukrainā. Sabiedriskās domas sašķeltību apliecina arī domnīcas “Globsec” veidotais “Ievainojamības indekss”, kas liecina, ka Slovākija varētu būt vājākais ķēdes posms no NATO dalībvalstīm. Salīdzinājumam, Polijā 85% cilvēku vaino Krieviju kara izraisīšanā, un arī Čehijā tam piekrīt 71% iedzīvotāju, secināts pētījumos.