"Tas ir mīts, ka elektroauto ir pilsētas automašīna!"

Daļai iedzīvotāju elektroauto vēl šķiet neaizsniedzams sapnis to cenas dēļ, bet citi uzskata, ka nav jēgas tādu iegādāties, ja ar to bez uzlādes pauzēm nevar aizbraukt pat līdz vecmammai kādā no Latvijas pierobežas ciemiem. Statistika gan liecina, ka elektroauto Eiropā kļūst arvien populārāki un Latvijā to skaita kāpums ir jo sevišķi straujš.