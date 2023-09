Mazmazītiņš vīriņš uz divām stundām, suši no kailas meitenes, apalīšu eļļas cīņa – kādas izpriecas izvēlas vecpuiši Rīgā?

"Laipni lūdzam mūsu profesionālajā ballīšu plānošanas uzņēmumā, kas sniegs neaizmirstamu pieredzi jums Rīgā. Neatkarīgi no tā, vai meklē veidu, kā pavadīt nedēļas nogali Rīgā, vai tomēr iemesls ir vecpuišu vai vecmeitu ballīte, - mēs nodrošināsim jums aizraujošu aktivitāšu un pakalpojumu klāstu," teikts kāda pasākumu organizatora sociālajos tīklos. Skan jau nudien kārdinoši - īpaši, kad pieminētas tiek t.s. seksīgās izklaides - ēst suši no kailas meitenes ķermeņa; noīrēt tikai sev kailu oficianti; karsts lesbiešu striptīzs visai kompānijai; pelnīts pēriens no īstas dominantes vai vēl neierastāk - divu dāmu-apalīšu cīņas eļļas vannā. Izklausās pavisam dīvaini, vai ne? Jāpiemin, ka līdzīgu ballīšu organizatoru ar tik, teiksim, plašu piedāvājumu klāstu galvaspilsētā neatrodam.