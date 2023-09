Lūsis komentē ⟩ Šurp, grāmatas, uz skolu, es būšu dženderkvīrs!

It kā satraukums kliedēts, dzimtes identitātes mācības atceltas, tomēr šī tēma joprojām pelnījusi plašāku uzmanību. Es pats, gluži kā daudzi citi, no iesaistīšanās diskusijās mērķtiecīgi izvairījos. Abas karojošās puses šo tēmu mētāja apkārt kā karstu kartupeli, un šī bija no tām reizēm, kad vai nu tu esi ekstrēmi progresīvs liberasts, vai pilnīgs tumsoņa nacistu konservs. Nekādu vidusceļu.