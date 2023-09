"Zaķīti, tev viss izdodas!" Kā 59 gadus vecā zinātniece kļuva par digitālās krāpniecības upuri un atdeva Viktoram 35 tūkstošus eiro

Viss sākās ar to, ka Ilze feisbukā aizpildīja testu par finanšu pratību un nākotnes plāniem. Sekoja telefona zvans no cilvēka, kas runāja krievu valodā un uzdevās par Viktoru. Sākumā viņš jautāja, kādus mērķus dzīvē Ilze gribētu sasniegt, un viņa vaļsirdīgi pastāstīja. Tad Viktors teica, ka esot viens no lielas brokeru kompānijas mentoriem, kas meklē cilvēkus, ar ko sadarboties investīciju jomā, tāpat viņš laipni piedāvājās palīdzēt nokārtot visas formalitātes, kas vajadzīgas, lai sāktu naudas pelnīšanu virtuālajā platformā. Viktors runāja patīkamā, inteliģentā valodā.