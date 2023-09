Interpolam 100: izaicinājumi, kas liek lielākajai starptautiskajai noziedzības apkarošanas organizācijai cīnīties par izdzīvošanu

Interpolam nav pašam savu policistu, ieroču un lidaparātu, ar kuriem “izķert” pasaules noziedzniekus – viņi tikai uztur platformu, kurā dažādu valstu policijas var apmainīties ar informāciju un veidot sadarbības operācijas. “Sarkanie paziņojumi, citas informācijas izplatīšanas procedūras – visi šie mehānismi no vienas puses palīdz katru dienu arestēt tūkstošiem noziedznieku visā pasaulē, bet no otras puses mums jāvar nodrošināt, ka šie instrumenti netiek izmantoti politiskos vai militāros nolūkos,” galvenos organizācijas ikdienas izaicinājumus intervijā ziņu aģentūrai “The Associated Press” raksturo Interpola ģenerālsekretārs Jirgens Stoks. Vienā kriminālnoziedznieku un meklēšanā esošo personu datubāzē sadarboties policijai no 195 ļoti dažādām pasaules valstīm tomēr ir sarežģīti.