Atskaņas no pēdējām sacīkstēm: šaha partija F-1 trasē

Rubrikā "Atskaņas no pēdējām sacīkstēm" atskatāmies uz pieredzēto aizvadītajā F-1 nedēļas nogalē.

Kā jau varbūt kāds lasītājs arī ievēroja, Indonēzijā klātienē atspoguļoju aizvadīto Pasaules kausa finālturnīru basketbolā. Joks tāds, ka Indonēzijā F1TV arī ar VPN palīdzību nepiedāvāja iespēju noskatīties pat sacīkšu atkārtojumu. Līdz ar to, neredzot Moncas un Zandvortas GP, rakstīt atskatu par tām būtu neprofesionāli un nekorekti. Bet Singapūras GP jau varēju vērot savā dzimtenē. Līdz ar to atpakaļ ir arī "Atskaņas no pēdējām sacīkstēm".