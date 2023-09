Rīgu no Piedrujas šķir 291 kilometrs. No Drujas Baltkrievijā - 299. Kopš pagājušā gada februāra pieņemts domāt, ka aptuveni tik tālu no Rīgas sniedzas civilizācija. Uz austrumiem no Latvijas robežas sākas Krievijas pārvaldīts reihs, kur cilvēktiesības un brīvības ir pakārtotas vietvalža Aleksandra Lukašenko iegribām. Šobrīd attiecības starp pilsētām abpus robežas, kuras agrāk cieši saistījušas personīgas saites, kļuvušas neiespējamas.