Kapu detektīvs ⟩ Rīdziniece Jeļena Bulgakova – viena no slavenākajām raganām pasaulē

Rīgas klusajā centrā, Elizabetes un Vīlandes ielu krustojumā slejas iespaidīgs, lepns jūgendstila nams, pie kura bieži stāj kā tūristi, tā vietējie, fotografē to, apbrīno, un ne viens vien ieķeras biedra elkonī un tam ausī čukst: “Šeit piedzima Mihaila Bulgakova sieva... nu, tā Margarita.” Arī sociālajos tīklos peld nama attēli un pat veseli raidījumi, kuros stāstīts, ka šeit, Vīlandes ielā 1, dzimusi un augusi viena no slavenākajām raganām pasaulē – Margarita jeb Jeļena Bulgakova – Mihaila Bulgakova trešā sieva. Viss jau ir pareizi, izņemot to, ka šajā namā nekas tamlīdzīgs noticis nav.