"Šī ir zīme, ko meklēji!" Atkal nācis modē zīlnieču bizness

"Ja tu šo redzi, tu drīz būsi bagāta!" ar lieliem rozā burtiem sola "TikTok" video no konta, kas sevi dēvē par "HotHighPriestess" jeb "seksīgo augsto priesterieni. "Jaunava ir jaunā Mēnesī, tāpēc atkārto šīs afirmācijas un skaties, kas notiek. Man maksā, jo es eksistēju. Katrs iztērētais penijs atgriežas pie manis desmitkārtīgi. Nauda pati mani meklē. Man no dzimšanas ir tiesības uz bagātību. Jo vairāk atslābinos, jo vairāk saņemu. Es pievelku naudu. Es kļūstu bagātāka ar katru elpas vilcienu. Lai uzzinātu visas manas afirmācijas, piesakies manam bezmaksas septembra manifestācijas izaicinājumam." Video ir vairāk nekā 852 000 sirsniņu.

Bet gandrīz trīs miljonus sirsniņu savācis cits video, kurā tiek izliktas trīs kārtis. To vēstījums? "Par tevi šobrīd domā divi cilvēki. Viens no viņiem ir ļoti tuvs un izjūt ar tevi spēcīgu saikni, kad esat viens otra sabiedrībā. Pievilkšanās ir ļoti spēcīga. Otrs ir cilvēks no tavas pagātnes, kurš nožēlo, ka palaidis tevi vaļā. (..) Panāc, ka tevī iemīlas jebkurš cilvēks. Atgūsti izjukušas attiecības. Saite uz buramvārdiem manā profilā."