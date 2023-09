Kas notika Kalnu Karabahā?

Ziņas no Kalnu Karabahas liecina, ka ap 200 cilvēku nogalināti un vēl 400 ievainoti. Vismaz 10 no mirušajiem bijuši civiliedzīvotāji. Savukārt pie Stepenakertas lidostas izvietotajā infrastruktūrā pulcējušies vietējie iedzīvotāji, lai meklētu patvērumu no sadursmēm, kuras, par spīti pamiera noslēgšanai, turpinājās arī trešdienā. Laikraksts the Guardian citē Krievijas Aizsardzības ministriju, kas ziņojusi, ka pie lidostas pulcējušies pat 2261 civiliedzīvotāju, tajā skaitā 1049 bērni. Vietējiem iedzīvotājiem nereti nav pieejama elektroenerģija, telefona sakari, trūkst ēdiena.