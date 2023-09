No kāzām ar Keitiju Periju līdz sazvērestības teorijām un izvarošanas skandālam: kas ir interneta nīstākais cilvēks

48 gadus vecais komiķis, kurš dzimis Eseksā, Apvienotajā Karalistē, kļuva slavens kā raidījuma “Lielā brāļa lielā mute” (“Big Brother’s Big Mouth”) vadītājs, pēc tam filmējās Holivudas filmās, apprecējās un šķīrās no vienas no pasaules slavenākajām popzvaigznēm un izraisīja vienu no lielākajiem skandāliem britu raidorganizācijas “BBC” vēsturē.