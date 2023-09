Lūsis komentē ⟩ Valsts kompensēs iedzīvotājiem pašas izrakstītus rēķinus

Tātad – valdība atbalsta Sadales tīkla jaudas fiksētās maksas kompensēšanu 60% apmērā. Forši, vai ne? Tikai retais no mums nebija sašutis par neseno cenu pieaugumu, kas pārsniedza jebkuras ekspektācijas. Un tas viss laikā, kad Sadales tīkla mātes uzņēmums “Latvenergo” darbojas ar rekordpeļņu.

Tie cipari tādi, ka parastam cilvēkam taču šķitīs – vai tiešām vajadzēja pacelt cenas, lai no mums izžmiegtu vēl vairāk? Bet lai nu būtu, dividendes no “Latvenergo” peļņas tomēr ik gadu tiek iemaksātas valsts budžetā. Šis uzņēmums būtībā ir kā Robins Huds, kurš atņem turīgajiem iedzīvotājiem lieko naudu, lai atdotu to nabadzīgajai valstij.