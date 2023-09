Lūsis komentē ⟩ Krievi apšauda, krievi izvaro, krievi nogalina

“Skaidrs, ka kara noziegumus Ukrainā pastrādā galvenokārt "krievi". Taču šis vārds attiecas arī uz 1/4 Latvijas iedzīvotāju, kuriem ar karu nav sakara. Tāpēc frāze "krievi apšauda" ir tendencioza un sabiedrības saliedētībai kaitīga atkāpe no mediju precizitātes standartiem,” Gubenko rakstīja. Iepriekš konferencē viņš jau bija paudis, ka ir jānorāda konkrētais subjekts, kas to dara, piemēram, Krievijas karaspēks vai okupanti, nevis krievi kā etniskā grupa.

Protams, internetā nekavējoties parādījās komentāri, ka redaktoru jāatlaiž no “Satori” un universitātes, interneta žurnālam jāatņem finansējumu, kā arī Gubenko jādeportē no valsts. Noteikti esmu pret tik trakām idejām. Nē, no Latvijas nav jādeportē ikviens, kurš pateicis kaut ko stulbu. Ja tā notiktu, iedzīvotāju skaits mūsu valstī šobrīd būtu maksimums kāds tūkstotis.