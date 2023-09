Ekskluzīvi "Klik" ⟩ Šova "Queer Eye" zvaigzne Tans Francs stāsta par savu jaunāko televīzijas piedzīvojumu

Intervijā modes dizainers, televīzijas seriālu dalībnieks un uzņēmējs Tans Francs (Tan France) sniedz ieskatu “discovery+” seriāla “Saki kleitai jā ar Tanu Francu” (Say “Yes” to the Dress With Tan France) filmēšanas aizkulisēs, aizkustinošākajos un vispārsteidzošākajos brīžos.