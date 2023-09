Kāpēc kredītņēmēju mobilitāte starp bankām ir ārkārtīgi zema

Latvijas Bankas Monetārās politikas pārvaldes Pētniecības daļas vadītājs Kārlis Vilerts Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas sēdē septembra vidū norādīja, ka ir nepieciešams stiprināt komercbanku konkurenci un viens no veidiem, kā to izdarīt, - veicinot klientu mobilitāti. “Fakts, ka klientam pastāv iespēja pāriet pie cita finansētāja, rada esošai bankai spiedienu un motivāciju uzlabot pakalpojuma kvalitāti un samazināt aizdevumu likmes,” teica Vilerts. “Bet tagad ir gaužām maz cilvēku, kas izmanto šo iespēju – samazināt kredītu slogu. Kredītu reģistra statistika liecina, ka pārfinansēšanās darījumi no vienas bankas uz otru ir smieklīgi.”