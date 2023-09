"Mēs esam stipras – tā vispār ir viena ļoti kaitīga frāze." Par dzīvi, attiecībām un laimi. Rita Lasmane

Saruna ar Ritu Lasmani norisinās vienā no viņas izveidotās Jūrmalas viesu mājas “Villa Irbe” apartamentu terasēm, no kuras paveras pasakains skats uz zaļojošo un ziedošo pagalmu, Jūrmalai raksturīgajām lielajām priedēm, un tas viss tikai triju minūšu attālumā no jūras.