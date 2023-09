Lūsis komentē ⟩ Cik drīz izjuks Apvainotais saraksts?

Jo, būsim reāli, – žurkas sāka kuģi pamest, vēl pirms jaunā valdība vispār bija apstiprināta. Piemēram, Līga Meņģelsone iesniedza Jaunajai Vienotībai iesniegumu par iestāšanos partijā, kolīdz padzirdēja, ka tādējādi varētu saglabāt savu veselības ministres amatu. Pēc tam izrādījās, ka amatu viņai nemaz nav piedāvājuši, tāpēc iesniegums tika atsaukts, bet tas neatceļ gatavību vēsā mierā uzmest AS.

Taisnības labad gan jāpiemin, ka Meņģelsone pat tā īsti nebija arī Apvienotajā sarakstā. Jo, lai arī viņa bija iestājusies Ulda Pīlēna vadītajā biedrībā, kas ir daļa no AS, tikpat ātri viņa bija to pametusi. Vārdu sakot – īsta profesionāle, kas zina, ko vēlas, un saprot, ko dara.