Nesen sniegtajā intervijā telekanālam "CNN" Pols Krugmans no laikraksta "The New York Times" pauda neizpratni par to, kāpēc vienkāršie amerikāņu vēlētāji nepiekrīt viņa eiforiskajam viedoklim par ASV prezidenta Džo Baidena vadīto "zelta ekonomiku", kura, šķiet, ir līdzsvarota un bez noslieces uz galējībām. Inflācija samazinās, bezdarba līmenis ir zems, ekonomika aug, un akciju tirgus novērtējums ir augsts. Tad kāpēc, – jautā Krugmans, – Baidena ekonomikai ir tikai niecīgs 36% vēlētāju atbalsta reitings?