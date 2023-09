Skaistākā mīlestības dziesma, par kuru izpildītāja nesaņēma ne centa

Līdzīgi ar “The Cramps” un “Goo Goo Muck”, kas dzirdama seriālā “Wednesday”. Un nu arī "Emmy" balvai nominētais postapokalipses seriāls “Pēdējais no mums” (The Last of Us), kuram izdevies izcelt saulītē dziesmu, kas ir sen aizmirsta, taču joprojām spēj trāpīt pa pareizajām stīgām. Taču, atšķirībā no Bušas, dziesmas “Long, Long Time” izpildītāja Linda Ronstate nesaņems ne centa par to. Kāpēc tā?