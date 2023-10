„Kurdu lapsa“ Rava jeb kā bandīti pērk pasi un patvērumu ārzemēs

TVNET informē, ka skandalozais politikas populists, tagad arī deputāts Ainārs Šlesers vēlas atsākt uzturēšanās atļauju pārdošanu Latvijā „ne pārāk turīgiem miljonāriem“ jeb tā saucamajiem „vidusšķiras miljonāriem“ no ārzemēm par 500 tūkstošiem eiro. Pēc viņa domām tas valstij piesaistītu 10 000 miljonāru un viņu ģimenes no ārzemēm. Proti – būtu izdevīgi. Kas tie par cilvēkiem? Tas netiek paskaidrots. Galvenais, lai viņiem ir nauda ko samaksāt. Vienalga no kurienes, vienalga kā tā iegūta. Vai šādi var „piesaistīt“ Latvijai arī krimināli sodāmus cilvēkus un gangsterus? Jā, protams. Par to arī šis raksts.