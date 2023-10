Kā ātri sakārtot valsts pārvaldi un ietaupīt valstij miljonus

Ierasta un būtībā jau it kā pilnīgi normāla prakse. Bet galvā visu laiku skanēja savulaik Gustavo uzdotais jautājums – vai tam tā ir jābūt? Vai padomnieki visos jautājumos būs tik kompetenti, ka drīz vien katram no viņiem nevajadzēs kaudzīti pašam savu apakšpadomnieku? Un vai viņu dotie padomi būs pietiekami politiski neitrāli, brīvi no citu pušu ietekmes un interesēm?