Kazāks: kredītņēmēju atbalstam ir jābūt mērķētam, terminētam un samērīgam

- Esat teicis, ka būtiskākie procentu likmju kāpumi jau ir aiz muguras. Bet tas nenozīmē, ka kāpumu vairs nebūs. Līdz ar to visiem ir jautājums, cik tad varētu būt maksimālā robeža, līdz cik likmes vēl varētu kāpt kaut ar mazākiem solīšiem?

- Gala rezultātu pateikt nevar neviens, jo mēs vienkārši nezinām, kā situācija nākotnē attīstīsies. Mēs nezinām, vai būs vēl kādi šoki, kas padzīs cenas augšup. Bet šobrīd, skatoties uz ekonomikas attīstības prognozēm tuvāko gadu laikā, manuprāt, mēs viennozīmīgi varam teikt, ka straujais procentu likmju kāpums ir jau aiz muguras. Šajā brīdī mēs noteikti varam rēķināties ar to, ka var arī iepauzēt. Un, ja gadījumā būs kādi procentlikmju kāpumi – jo mums vienmēr jābūt atvērtiem pret izmaiņām ekonomikā un datos –, tad tie, manuprāt, būs samērā nelieli. Jau ir minētas prognozes, ka eirozonā 2% inflācijas mērķis tiks sasniegts, visticamāk, 2025. gada otrajā pusē.

- Naftas cenas pēdējo viena, divu mēnešu laikā tiešām ir pārsteigums un ir viens no iemesliem, kāpēc iepriekšējā ECB padomes sēdē likmes tika celtas. Tas viennozīmīgi ir pārsteigums, un šādi pārsteigumi, protams, jāņem vērā un uz tiem jāreaģē.

Bet šeit noteikti ir jāuzsver divas labas lietas. Pirmkārt, mēs redzam, ka tiešām inflācija nāk lejā, kas liecina, ka monetārā politika strādā. Ja mēs paskatāmies uz Latvijas situāciju, vēl gada sākumā inflācija bija tuvu pie 20%, bet tagad augusta dati mums jau rāda, ka inflācija ir zem 6%. Mūsu prognozes ir, ka gada beigās Latvijā inflācija varētu būt zem 2%. Tas ir liels panākums inflāciju nodzīt lejā. Ko tas nozīmē iedzīvotājiem? To, ka inflācijas un cenu kāpuma galvenie posmi šajā brīdī ir aiz muguras, un mēs no gada vidus jau redzam, ka algu kāpums apsteidz cenu kāpumu. Līdz ar to iedzīvotāji pamazām šo augstās inflācijas dēļ zaudēto pirktspēju jau sāk atgūt.