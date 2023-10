1. Rīgas brigādes komandieris: Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ievērojami pieaudzis Rīgas zemessargu skaits

Es teiktu, ka vēlme sadarboties ir nemainīga. Bet aktualitāte ir pavisam cita. Jau no gada sākuma, kad sākām «Nameja» mācību plānošanu, 1. Rīgas brigāde sāka ļoti aktīvu sadarbību ar pašvaldībām un ne tikai. Arī ar Rīgas kapitālsabiedrībām, protams, ar Valsts policiju, Pašvaldības policiju, Valsts robežsardzi, Valsts ugunsdzēšības un glābšanas dienestu, Neatliekamās medicīnas palīdzības dienestu, slimnīcām un citiem. Ir ļoti svarīgi, ka visi mūsu sadarbības partneri tiek iesaistīti mācību plānošanā jau no paša sākuma. Jau janvārī notika viena no pirmajām mūsu kopējām sanāksmēm. «Nameja» ietvaros mēs piedāvājam apmācību vidi, kurā kopā ar partneriem veicam plānošanu. Protams, primāri ir mūsu brigādes mērķi, kas jātrenē un jāvērtē mācību laikā, bet tajā pašā laikā arī mūsu sadarbības partneriem piedāvājam trenēt to, kas viņiem šķiet svarīgi. Šādā veidā panākam to, ka iepazīstam viens otru un iepazīstam viens otra spējas, kā arī rīcību krīzes laikā. Tas viss galu galā stiprina visaptverošo valsts aizsardzības sistēmu.