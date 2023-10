Diktatoru "Donalda Daka" un "Mikipeles" samits

Kad Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns septembrī izkāpa no bruņuvilciena Krievijas austrumu pilsētas Hasanas dzelzceļa stacijā, lai tiktos ar prezidentu Vladimiru Putinu, es nevarēju nedomāt par 2017. gada satīrisko filmu "Staļina nāve". Miniatūrs tiltiņš no perona uz staciju un niecīgais sarkanais paklājiņš, pa kuru Kims soļoja, komiski kontrastēja ar armijas pulku, kas bija nostājies rindā, lai viņu sagaidītu. Skatuve bija teju vai karikatūriska – it kā Mikipele būtu uzģērbusi uzvalku, lai runātu par karu ar Donaldu Daku.