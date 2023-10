Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Baltijā konkurētspējīga tikai "Kaunas City"

Neraugoties uz to, cik kuram punkti šobrīd, es vienā plauktā liktu “Zemgali”, “Mogo” un “Kurbadu”. Acīmredzot par 4. vietu sitīsies “Prizma” un “Kaunas City”, par 6., tas ir – “play-off”: HS “Rīga” un “Panter”, bet diviem Lietuvas klubiem – “Airwell/Energija” un Viļņas “7BET-Hockey punks” vismaz čempionāta sākumā atvēlētas autsaideru pozīcijas.

Čempions “Zemgale” (8 spēlēs 14 punktu) ir tur, kur čempionam jābūt. Tabulas pašā spicē. Ar jauniem līderiem un itin solīdu spēli. 2:1 čempionāta starta mačā pret “Mogo”, ar 8:1 sagrauta “Rīga”, paņemti punkti no visiem četriem ārzemju klubiem, tikai divkārt zaudēts papildlaikā. 1:2 pret “Kurbadu” nav nekas traks, bet pēc 4:5 pret “Prizmu” galvenais treneris Artis Ābols šķīrās no pieredzējušā aizsarga Aleksandra Galkina, kā arī pirms Kontinentālā kausa par jelgavnieku kļuva Mārtiņš Karsums un no vārtsargu trenēšanas vārtos atgriezās Rihards Cimermanis. Karsums debitēja ar 2+3, Cimermanis ar sauso spēli pret Elektrēniem (9:0). Kurš pērn zināja 19 gadus veco junioru Rinaldu Vutkēviču, bet nu viņš ir pirmais metējs Jelgavā (7+5), spēlējot pirmajā maiņā kopā ar Karsumu un Gati Gricinski (4+5).