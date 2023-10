Kā krievi gandrīz okupēja Kijivu un kad Krievija atkal varētu uzbrukt kādai kaimiņvalstij

2022. gada 24. februāra pēcpusdiena. No brīža, kad Krievijas diktators Vladimirs Putins paziņoja par “speciālo militāro operāciju” pret Ukrainu, bija pagājušas aptuveni 10 stundas, bet kaujas darbības jau bīstami tuvojās Kijivai. Krievijas spēki mēģināja pārņemt kontroli pār Hostomeļas lidostu, kas atrodas pavisam netālu no Ukrainas galvaspilsētas. No 130 km attālās sagatavošanās bāzes Baltkrievijā plūda tanku kolonnas un cita smagā tehnika, rakstīja Krievijas neatkarīgais izdevums “The Insider”.