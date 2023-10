"Mēs te Krieviju saucam par stratēģisku ienaidnieku"

Bēgļi no Kalnu Karabahas.

Kalnu Karabaha pagājušajā nedēļā izpelnījās bezprecedenta starptautisko uzmanību. Taču tikpat ātri no laikrakstu virsrakstiem tā nozuda. Gadu desmitiem ilgušais iesaldētais konflikts atrisināts, panākot Kalnu Karabahas atgriešanos likumīgās īpašnieces Azerbaidžānas teritorijā. Tikmēr Armēnijas dienvidu pilsētā Gorisā Sjunikas reģionā 1. oktobrī ieradās pēdējais autobuss no Kalnu Karabahas. Ap 120 000 etnisko armēņu zaudējuši savas mājas. Sarunājamies ar Annu Pambukčjanu, kuras draugi no Kalnu Karabahas Erevānā ieradušies, «izskatoties kā skeleti». Annas viedoklis atspoguļo šībrīža Armēnijas ģeopolitisko skatījumu uz pasauli.