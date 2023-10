Lūsis komentē ⟩ Jūs tikai sūtāt ēdienu, bet vai esat padomājuši, kā jūtas ēdienu kurjeri?!?

“Projekta mērķis ir izzināt digitālo platfomu nodarbinātību – kā tā tiek praktizēta, uztverta un izjusta, – tādējādi vairojot izpratni par to, kāda ir digitālais kapitālisma sociālkulturālā ietekme. Projekta ietveros tiks veiktas vismaz 60 padziļinātas biogrāfiskas intervijas ar ēdiena piegādes platformās Bolt and Wolt nodarbinātajiem Rīgā un līdzdalības novērojums. Galvenais uzsvars tiks likts uz to, kā platformās nodarbinātie definē un piešķir nozīmi savai autonomiju un kādas ir tās praktiskās izpausmes,” teikts projekta kopsavilkumā.