"Sanāk, ka uzrakstām cilvēkam diagnozi "nu viss"." Abu Meri sola revidēt kompensējamo zāļu sarakstu

- Zinot visus riskus, kas ir šim amatam, kāpēc to uzņēmāties?

- Jūs ļoti labi minējāt par to "pašnāvību". Pēdējās nedēļās cilvēki, kas man rakstījuši, lai apsveiktu ar šo amatu, izteikuši arī līdzjūtības, novēlējuši pacietību, sakot "Rūpējies par sevi arī, tur ir ļoti grūti!" Pilnīgi visi! Neviens nav rakstījis tikai "Apsveicu, Hosam, tu to varēsi!".

Kāpēc? Šeit runāju kā ārsts. Iespējams, ja es nebūtu ārsts un nebūtu iekšā šajā sistēmā, nebūtu tādas atbildības sajūtas pret pacientiem, un, zinot to, kas notiks, varētu pateikt "priekš kam man to vajag?". Saeimā ir darbs, bet nav tik smags, nav no rīta līdz vakaram jāstrādā. Saeimā tev ir konkrēta komisija ar konkrētu darbu. Bet šeit mēs runājam par veselības aprūpi, tas nozīmē par cilvēka dzīvību. Otrkārt, mēs runājam par sistēmu, kas ļoti noveco.