Izdzīvoja "Estonia" katastrofā. Karla dzīves pieredze, kas paglāba viņu 26 gadu vecumā

Stokholmas Universitāte, kurā jaunais puisis studēja, bija saņēmusi ielūgumu no Pētera Stučkas Latvijas Valsts universitātes uz latviešu valodas vasaras kursiem Rīgā.

Karls bija vienīgais Zviedrijas students šajos kursos; pārējie bija no Norvēģijas, jo kursus vadīja norvēģis Rihards Berugs.

Bet studiju laikos no 1989. līdz 1991. gadam es vairākas reizes apciemoju Latviju un Igauniju. Tajā laikā bija jāsaņem padomju vīza, bet man to vienmēr izdevās saņemt no Latvijas, lai gan tas nemaz nebija tik viegli."