Klientiem, kuri plānojuši savu ceļojumu no Latvijas uz Jordāniju laika posmā no novembra līdz februāra beigām, kompānija piedāvā izvēlēties alternatīvu ceļojuma variantu. "Pirmkārt, viņi var pārcelt savu ceļojumu uz Jordāniju uz martu bez papildu izmaiņām vai rezervācijas maksām. Otrkārt, mēs nodrošinām arī iespēju izvēlēties kādu citu no mūsu piedāvātajiem ceļojumu galamērķiem, izmantojot noteiktas atlaides," skaidroja "Novatours" pārstāve. Detalizētāku informāciju ar iespējamiem variantiem klientiem ziņos kompānijas aģenti, ar kuriem ir ticis saskaņots ceļojums uz Jordāniju.