FOTO ⟩ Mūsu tautas baletomānija

Tomēr stāsts nav par Deju svētkiem, bet par Starptautisko Baltijas baleta festivālu, kuram šoruden jau 28. reize. Trešdienas vakarā tirdzniecības centra “Origo” ātrijā Rīgas dzelzceļa stacijā to atklāja spožās starmešu gaismās, klātesot Rīgas smalkiem kungiem un kundzēm, no kurām, iespējams, vissmalkākā bija Lita Beiris – šo svētku idejas autore un galvenā rīkotāja jau no pirmās dienas tālajā 1996. gadā.

Jautāju Litai, no kurienes tāda ideja rīkot Starptautisku baleta festivālu un pie tam vēl to atklāt Dzelzceļa stacijā? Lita pēc rakstura ir diezgan neparedzama un atbilde bija pārsteidzoša: “Zini, vienkārši vienā brīdī iešāvās prātā tāda doma. Pati tai dienā dejoju baleta festivālā Kopenhāgenā un sapratu, ka Rīga arī pelnījusi savu festivālu!”

Ir jau tiesa, Rīga nav nemaz sliktāka un baleta ziņā ir nekad nav vilkusies citiem aizpakaļis. Tomēr, viens ir Litas fiksā ideja, pavisam cita lieta – dabūt to festivālu gatavu un vēl grūtāk to noturēt, jau 28. reizi sarīkojot to kopīgi ar pasaulē atzītiem māksliniekiem un iesaistot ne tikai profesionāļus, bet arī amatierus. Gan jau grūtību, krīžu, dižķibeļu un kovidu laiks klupināja visus festivālus un to rīkotājus, bet, kā redzam, balets nav tik prastiem līdzekļiem pieveicams.