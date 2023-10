Kā Bolivudas slavenības un Indijas miljardieris “apspēlēja” pasaules čempionu šahā

2021. gadā pasauli bija nomocījis Covid-19 vīruss. Šahistiem tas nozīmēja klātienes turnīru apstāšanos, tāpēc viņi pārmetās uz spēlēšanu internetā. Tiešsaistes šahs piedzīvoja milzīgu spēlētāju pieplūdumu, mājās iesprostotie, pie datoriem sēdošie masveidā pievērsās šaha spēlei. Internetā spēlēja gan profesionāļi, gan iesācēji, tiešsaistē tika organizēti čempionāti un turnīri. Arī kāds indiešu organizēts labdarības simultānspēles seanss ar pieckārtējo pasaules čempionu Višvanatanu Anandu. Šī pasākuma dēļ 2021. gada 13. jūnijā pasauli pāršalca viens no īpatnējākajiem krāpšanās gadījumiem šaha vēsturē.

Labdarības pasākumā, kuru tiešraidē skatījās tūkstošiem fanu un komentēja šaha eksperti, un kurā saziedoto naudu bija paredzēt ziedot Indijas Sarkanajam krustam, bijušais pasaules čempions sniedza seansu piecām Indijas slavenībām – Bolivudas aktierim, diviem dziedātājiem, kriketa zvaigznei, filmu producentam un miljardierim. Arī pats Anands Indijā ir viena no pazīstamākajām slavenībām ar lielu fanu pulku. Lielās skatītāju auditorijas priekšā trim no čempiona pretiniekiem tik ļoti gribējās parādīt sevi kā lieliskus šahistus, ka viņi izmantoja datorprogrammu palīdzību, lai apspēlētu Indijas šaha leģendu. Vienam no viņiem - par jaunāko Indijas miljardieri dēvētajam Nikhilam Kamatam (Nikhil Kamath) – tas arī izdevās.