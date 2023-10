Kulta grupas "Ace of Base" soliste Dženija Bergrēna: "Vienmēr noskaitu lūgšanu, pirms kāpju uz skatuves"

Grupas “Ace of Base” sākotnējais sastāvs bija māsas Dženija un Malina Linna Bergrēnas, kā arī taustiņinstrumentālisti, Jonass "Džokers" Bergrēns (abu dziedātāju brālis) un Ulfs "Buda" Ekbergs. Kvartets kļuva par fenomenāli populāru apvienību ar savu 1993. gada debijas albumu The Sign, kas ir viens no visu laiku visvairāk pārdotajiem debijas albumiem populārās mūzikas vēsturē.

Grupas vienkāršā un melodiskā, kā to mēdz dēvēt, eirodiskotēka bija vienlīdz populāra kā radioviļņos, tā uz deju klubu skatuvēm, nopelnot apvienībai trīs ASV TOP 10 singlus – "All That She Wants", "Don't Turn Around" un "The Sign". Albums sešas nedēļas pavadīja ASV Billboard čārta pirmajā vietā, tika pārdoti vairāk nekā 30 miljonu eksemplāru visā pasaulē. Savas popularitātes virsotnē “Ace of Base” bija trešā veiksmīgākā zviedru grupa aiz “ABBA” un “Roxette”.