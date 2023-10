Aborts un galvas noskūšana: Britnijas Spīrsas skandalozās atzīšanās jaunajā grāmatā

"Pēdējo 15 gadu laikā vai pat savas karjeras sākumā es sēdēju mierā, kamēr cilvēki aprunāja mani un stāstīja manu stāstu manā vietā," izdevumam "People" neilgi pirms grāmatas iznākšana saka Spīrsa. "Pēc tam, kad izkļuvu no aizbildniecības, es beidzot varēju brīvi izstāstīt savu stāstu bez sekām no cilvēkiem, kas atbild par manu dzīvi."

Kā zināms, Spīrsa atradās tēva aizbildniecībā no 2008. līdz pat 2021. gadam. Nu viņa atguvusi varu pār saviem finansiālajiem un ar medicīnu saistītajiem jautājumiem.

Daloties ar "brutālu patiesību", Spīrsa apraksta savu neticamo ceļu, kā viņa no tīņu superzvaigznes kļuva par vienu no visu laiku populārākajām māksliniecēm.

Viņa atminas “dvēseli graujošo” pieredzi tēva aizbildniecībā un pagātnes attiecībās. "Ir grūti par to runāt," saka Spīrsa, stāstot par savas dzīves drūmākajiem mirkļiem. "Neguvu mieru ne mirkli, saskāros ar aizspriedumiem no svešiniekiem, mana ģimene un valdība atņēma man brīvību, un es zaudēju iespēju darīt to, ko visvairāk mīlu."