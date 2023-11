No rīta vai vakarā? Pēc ēšanas vai tukšā dūšā? Špikeris, kā pareizi uzņemt vitamīnus

Nevienam nav noslēpums, ka mūsu organisms nevar pilnvērtīgi funkcionēt, ja tas nav nodrošināts ar visām nepieciešamajām vielām, tostarp vitamīniem un minerālvielām. Jā, daļu no nepieciešamā varam uzņemt ar sabalansētu uzturu, tomēr nereti ir nepieciešama "palīdzība no malas", un tad talkā nāk līdzekļi no aptieku plauktiem.