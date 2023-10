Laupīja, slepkavoja un izvaroja bērnus. Beļģijas "briesmonis" Marks Ditrū

Kad pagājušā gadsimta 90. gados visā Beļģijā sāka pazust jaunas meitenes, policijai bija pamats turēt aizdomās Marku Ditrū, taču viņi to nedarīja. Pagāja ilgs laiks, līdz Ditrū tika aizturēts. Un tikai tad policija saprata, ka Ditrū bija nolaupījis, izvarojis un spīdzinājis vismaz sešas sievietes un meitenes, no kurām četras tika noslepkavotas. Drīz vien atklājās, ka Ditrū dzīvoja no valsts pabalstiem un lietoja valsts apmaksātas zāles savu upuru apreibināšanai. Tas, protams, izraisīja sabiedrības vēršanos pret Beļģijas varas iestādēm un pat sazvērestības teorijas par pedofilu grupējumiem un valdības piesegšanu.