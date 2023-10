Aviokatastrofa, ko izraisīja korupcija un haoss pilotu kabīnē

2007. gada 1. janvārī “Boeing 737” lidmašīna ar 96 cilvēkiem un sešiem apkalpes locekļiem tajā pēkšņi virs Indonēzijas pazuda no radaru ekrāniem. Tajā brīdī “Adam Air” reiss 574 bija ceļā no Javas uz Sulavesi, un līdz pat pazušanas mirklim nekas neliecināja par to, ka ar lidaparātu kaut kas atgadījies. Piloti pat nebija raidījuši SOS signālu. Nedēļu pirms liktenīgā lidojuma lidmašīna bija izgājusi visas nepieciešamās pārbaudes un bija atzīta par pilnībā piemērotu darbam. Pēc pazušanas sākās apjomīgi glābšanas darbi, tomēr lidmašīnas atlūzas neizdevās atrast vairākas dienas. Melnā kaste atradās vien janvāra beigās, tomēr tad starp aviokompāniju un Indonēzijas valdību izcēlās strīds...